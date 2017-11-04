Політолог Бала після вибуху: лікарі сказали, що народився у сорочці

"Коротко про вибух. Лікарі сказали, що я народився у сорочці. Хоча, якби у сорочці, то може мене там б не було. Але, Бог мене таки зберіг. А хірурги 17-ї лікарні ту сорочку одягнули на мене, за що їм щира подяка... Учора мені зробили другу операцію, вона пройшла добре. Тепер починаємо етап одужання, а потім і реабілітації", - повідомив він.

Нагадаємо, В.Бала постраждав внаслідок вибуху, який правоохоронці кваліфікували як теракт. Внаслідок нього загинули двоє людей.

Народний депутат Андрій Лозовий раніше повідомляв, що В.Бала отримав серйозні ушкодження нирок і печінки.