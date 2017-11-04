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Політолог Бала після вибуху: лікарі сказали, що народився у сорочці

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Постраждалий під час вибуху в Києві, внаслідок якого загинули двоє людей, політолог Віталій Бала заявив, що медики зробили йому вже дві операції і тепер починається етап одужання. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Коротко про вибух. Лікарі сказали, що я народився у сорочці. Хоча, якби у сорочці, то може мене там б не було. Але, Бог мене таки зберіг. А хірурги 17-ї лікарні ту сорочку одягнули на мене, за що їм щира подяка... Учора мені зробили другу операцію, вона пройшла добре. Тепер починаємо етап одужання, а потім і реабілітації", - повідомив він.

Нагадаємо, В.Бала постраждав внаслідок вибуху, який правоохоронці кваліфікували як теракт. Внаслідок нього загинули двоє людей.

Народний депутат Андрій Лозовий раніше повідомляв, що В.Бала отримав серйозні ушкодження нирок і печінки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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