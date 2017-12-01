В улучшении жилищных условий нуждаются 25 тысяч украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Украине начата масштабная программа по обеспечению жильем в общежитиях военных, которые служат по контракту. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах ко Дню работников прокуратуры, передает корреспондент УНН.
"Более сотни общежитий необходимо построить уже сейчас. Для того, чтобы переселить 25 тысяч украинских военных из палаток, где они находились и зимой, с заплесневелых советских казарм в современных комфортабельных домах, которые даже казармой не назвать, ведь это действительно общежитие", - сказал он.
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По словам Президента, уже в этом году начались подготовительные работы по возведению 91 общежития.
"Строить начнем ранней весной и во второй половине следующего года еще 93 квартиры", - сказал П.Порошенко.
Напомним, П.Порошенко пообещал 184 общежития для военных.