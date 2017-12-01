В улучшении жилищных условий нуждаются 25 тысяч украинских военных

"Более сотни общежитий необходимо построить уже сейчас. Для того, чтобы переселить 25 тысяч украинских военных из палаток, где они находились и зимой, с заплесневелых советских казарм в современных комфортабельных домах, которые даже казармой не назвать, ведь это действительно общежитие", - сказал он.

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По словам Президента, уже в этом году начались подготовительные работы по возведению 91 общежития.

"Строить начнем ранней весной и во второй половине следующего года еще 93 квартиры", - сказал П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко пообещал 184 общежития для военных.