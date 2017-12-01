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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71636 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58661 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66659 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74883 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В улучшении жилищных условий нуждаются 25 тысяч украинских военных

В улучшении жилищных условий нуждаются 25 тысяч украинских военных

Киев  •  УНН

 • 15245 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Украине начата масштабная программа по обеспечению жильем в общежитиях военных, которые служат по контракту. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах ко Дню работников прокуратуры, передает корреспондент УНН.

"Более сотни общежитий необходимо построить уже сейчас. Для того, чтобы переселить 25 тысяч украинских военных из палаток, где они находились и зимой, с заплесневелых советских казарм в современных комфортабельных домах, которые даже казармой не назвать, ведь это действительно общежитие", - сказал он.

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По словам Президента, уже в этом году начались подготовительные работы по возведению 91 общежития.

"Строить начнем ранней весной и во второй половине следующего года еще 93 квартиры", - сказал П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко пообещал 184 общежития для военных.

Украинские Национальные Новости

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