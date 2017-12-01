Покращення житлових умов потребують 25 тисяч українських військових

"Більше сотні гуртожитків необхідно побудувати вже зараз. Для того, щоб переселити 25 тисяч українських військових з наметів, де вони перебували й взимку, з запліснявілих радянських казарм до сучасних комфортабельних помешкань, які навіть казармою не назвати, адже це справді гуртожиток", - сказав він.

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За словами Президента, вже цього року почалися підготовчі роботи зі зведення 91 гуртожитку.

"Будувати почнемо ранньою весною і в другій половині наступного року ще 93 помешкання", - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, П.Порошенко пообіцяв 184 гуртожитки для військових.