Покращення житлових умов потребують 25 тисяч українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Україні розпочато масштабну програму з забезпечення житлом у гуртожитках військових, які служать за контрактом. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на урочистостях до Дня працівників прокуратури, передає кореспондент УНН.
"Більше сотні гуртожитків необхідно побудувати вже зараз. Для того, щоб переселити 25 тисяч українських військових з наметів, де вони перебували й взимку, з запліснявілих радянських казарм до сучасних комфортабельних помешкань, які навіть казармою не назвати, адже це справді гуртожиток", - сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проект Держбюджету-2018 передбачає пільгові кредити на житло для військових
За словами Президента, вже цього року почалися підготовчі роботи зі зведення 91 гуртожитку.
"Будувати почнемо ранньою весною і в другій половині наступного року ще 93 помешкання", - сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко пообіцяв 184 гуртожитки для військових.