Поколение Z испытывает падение удовлетворенности жизнью – исследование

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Опрос Gallup показал, что только 45% представителей поколения Z считают себя «процветающими». Это на 4% меньше, чем в 2024 году, особенно среди взрослых женщин.

Поколение Z испытывает падение удовлетворенности жизнью – исследование

Удовлетворенность жизнью поколения Z (Gen Z) в США упала до самого низкого уровня за три года, согласно новому опросу американского института исследования общественного мнения Gallup, пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Отчет Gallup и американского частного фонда Walton Family Foundation показал, что только 45% представителей поколения Z считают себя "процветающими", что означает, что менее половины положительно оценили свою текущую жизнь и ожидают, что будут продолжать положительно оценивать свою жизнь через пять лет.

Опрос проводился с 16 по 27 мая 2025 года с участием почти 3800 представителей поколения Z.

Почему это важно

Поколение Z, в которое входят люди в возрасте от 13 до 28 лет, сталкивается с более сложными финансовыми обстоятельствами, чем многие представители старшего поколения.

В США с высокой инфляцией на продукты питания и жилье, а также стремительным ростом стоимости высшего образования, многие отказываются от обучения в колледже и откладывают важные жизненные решения, такие как брак и создание семьи.

Младшая возрастная когорта также испытала социальную изоляцию в годы становления в результате пандемии коронавируса и является первым поколением, которое выросло, полностью погруженным в социальные сети и смартфоны.

Что нужно знать

Хотя только 45% представителей поколения Z считали себя "процветающими" в отчете Gallup, падение с 49% в 2024 году было сосредоточено среди определенных групп больше, чем в других.

Среди взрослых представителей поколения Z только 39% "процветают", что также на пять пунктов меньше, чем в 2024 году. Падение было особенно обусловлено за счет взрослых женщин поколения Z, из которых только 37% сказали, что "процветают", по сравнению с 46% в 2024 году.

"Мы увидели некоторые ведущие показатели этого и других опубликованных федеральных исследований, которые показывают, что женщины действительно очень часто борются с тревогой и депрессией, - сказала Newsweek Стефани Маркен, старший партнер Gallup. - Я думаю, что это омрачает их общее представление о своей жизни, и именно это мы видим в этом конкретном исследовательском усилии".

Однако, в целом, как отметила Маркен, те, кто имеет более высокий уровень образования, менее склонны испытывать значительное падение общего благосостояния.

"Одна из теорий заключается в том, что образование может быть чем-то вроде изолирующего фактора, делать людей немного более устойчивыми к этому значительному снижению благосостояния, - сказала Маркен. - Так что, я думаю, мы много знаем о том, что может приглушить или смягчить это снижение благосостояния".

Более низкий уровень удовлетворенности жизнью поколения Z может быть связан с социальной изоляцией, с которой они столкнулись во время пандемии, которая поразила многих в их лучшие годы обучения в колледже или старшей школе.

"Во время пандемии мы наблюдали значительные проблемы изоляции и одиночества среди молодежи, - сказала Маркен. - И я не думаю, что у нас есть веские доказательства того, что многое из этого уменьшилось во многих аспектах. Некоторые из этих проблем изоляции и одиночества действительно остались, несмотря на возвращение к работе или политику возвращения к учебе, что заставляет представить себе совершенно другой мир".

Хотя социальные сети играют определенную роль, поколение Z в США также сталкивается с уникальными экономическими факторами стресса, включая студенческие долги, недоступность жилья и неопределенность на рынке труда, несмотря на высокие образовательные достижения, сказала доктор Лорен Гартман, врач с двойным сертификатом по подростковой медицине и педиатрии.

"Тревожность, связанная с климатом, является совершенно новой проблемой, - сказала Гартман Newsweek. - Американская академия педиатрии определяет изменение климата как новое существенное влияние на психическое здоровье детей, при этом дети, подвергшиеся воздействию, переживают посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию, тревогу, а в тяжелых случаях - суицидальные мысли. Это создает то, что исследователи называют "предвосхищающим горем", оплакиванием будущего, которого, по их мнению, может не существовать".

Она добавила: "Постпандемическая социальная изоляция и политическая поляризация усиливают эти факторы. Вместо одной причины, именно совокупный вес этих взаимосвязанных давлений отличает проблемы психического здоровья этого поколения от предыдущих".

Доктор Лорен Гартман рассказала Newsweek: "Снижение удовлетворенности жизнью поколения Z создает тревожную обратную связь между психологическим дистрессом и экономической нестабильностью. Поскольку это поколение вступает в свои самые продуктивные годы, снижение благосостояния приводит к снижению производительности, инноваций и вовлеченности рабочей силы, что потенциально влияет на долгосрочный экономический рост".

Что дальше

Если все больше молодых американцев потеряют возможность получить высшее образование, это может иметь долгосрочные последствия для общего уровня удовлетворенности жизнью и благополучия.

А снижение уровня оценки жизни может отражать распространенное недовольство экономикой и политической системой, унаследованной поколением Z, сказал Дрисколл. "Общая картина довольно мрачная. Ресурсы психического здоровья часто недоступны, а социальные сети подогревают страх сравнения. Экономика призывает молодежь работать усерднее, но отдачи так и не наступает", - сказал он. "Меня не удивляет такое падение уровня удовлетворенности жизнью. Это красный сигнал тревоги, который свидетельствует о том, что наши экономические и политические структуры не оправдывают ожиданий уже несколько поколений", - отметил он.

Юлия Шрамко

