Публікації
Ексклюзиви
Покоління Z відчуває падіння задоволення життям - дослідження

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Опитування Gallup показало, що лише 45% представників покоління Z вважають себе «процвітаючими». Це на 4% менше, ніж у 2024 році, особливо серед дорослих жінок.

Покоління Z відчуває падіння задоволення життям - дослідження

Задоволеність життям покоління Z (Gen Z) у США впала до найнижчого рівня за три роки, згідно з новим опитуванням американського інституту дослідження громадської думки Gallup, пише УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Звіт Gallup та американського приватного фонду Walton Family Foundation показав, що лише 45% представників покоління Z вважають себе "процвітаючими", що означає, що менше половини позитивно оцінили своє поточне життя та очікують, що продовжуватимуть позитивно оцінювати своє життя через п'ять років.

Опитування проводилося з 16 по 27 травня 2025 року за участю майже 3800 представників покоління Z.

Чому це важливо

Покоління Z, до якого входять люди віком від 13 до 28 років, стикається з більш складними фінансовими обставинами, ніж багато представників старшого покоління.

У США з високою інфляцією на продукти харчування та житло, а також стрімким зростанням вартості вищої освіти, багато хто відмовляється від навчання в коледжі та відкладає важливі життєві рішення, такі як шлюб та створення сім'ї.

Молодша вікова когорта також зазнала соціальної ізоляції в роки становлення внаслідок пандемії коронавірусу та є першим поколінням, яке виросло, повністю зануреним у соціальні мережі та смартфони.

Що потрібно знати

Хоча лише 45% представників покоління Z вважали себе "процвітаючими" у звіті Gallup, падіння з 49% у 2024 році було зосереджено серед певних груп більше, ніж в інших.

Серед дорослих представників покоління Z лише 39% "процвітають", що також на п'ять пунктів менше, ніж у 2024 році. Падіння було особливо зумовлене за рахунок дорослих жінок покоління Z, з яких лише 37% сказали, що "процвітають", порівняно з 46% у 2024 році.

"Ми побачили деякі провідні показники цього та інших опублікованих федеральних досліджень, які показують, що жінки дійсно дуже часто борються з тривогою та депресією, - сказала Newsweek Стефані Маркен, старший партнер Gallup. - Я думаю, що це затьмарює їхнє загальне уявлення про своє життя, і саме це ми бачимо в цьому конкретному дослідницькому зусиллі".

Однак, загалом, як зазначила Маркен, ті, хто має вищий рівень освіти, менш схильні відчувати значне падіння загального добробуту.

"Одна з теорій полягає в тому, що освіта може бути чимось на зразок ізолюючого фактора, робити людей трохи стійкішими до цього значного зниження добробуту, - сказала Маркен. - Тож, я думаю, ми багато знаємо про те, що може приглушити або пом’якшити це зниження добробуту".

Нижчий рівень задоволеності життям покоління Z може бути пов'язаний із соціальною ізоляцією, з якою вони зіткнулися під час пандемії, яка вразила багатьох у їхні найкращі роки навчання в коледжі чи старшій школі.

"Під час пандемії ми спостерігали значні проблеми ізоляції та самотності серед молоді, - сказала Маркен. - І я не думаю, що у нас є вагомі докази того, що багато з цього зменшилося в багатьох аспектах. Деякі з цих проблем ізоляції та самотності справді залишилися, попри повернення до роботи чи політику повернення до навчання, що змушує уявити собі зовсім інший світ".

Хоча соціальні мережі відіграють певну роль, покоління Z у США також стикається з унікальними економічними факторами стресу, включаючи студентські борги, недоступність житла та невизначеність на ринку праці, попри високі освітні досягнення, сказала доктор Лорен Гартман, лікар з подвійним сертифікатом з підліткової медицини та педіатрії.

"Тривожність, пов'язана з кліматом, є абсолютно новою проблемою, - сказала Гартман Newsweek. - Американська академія педіатрії визначає зміну клімату як новий суттєвий вплив на психічне здоров'я дітей, при цьому діти, що зазнали впливу, переживають посттравматичний стресовий розлад, депресію, тривогу, а у важких випадках - суїцидальні думки. Це створює те, що дослідники називають "передбачливим горем", оплакуванням майбутнього, якого, на їхню думку, може не існувати".

Вона додала: "Постпандемічна соціальна ізоляція та політична поляризація посилюють ці фактори. Замість однієї причини, саме сукупна вага цих взаємопов'язаних тисків відрізняє проблеми психічного здоров'я цього покоління від попередніх".

Доктор Лорен Гартман розповіла Newsweek: "Зниження задоволеності життям покоління Z створює тривожний зворотний зв’язок між психологічним дистресом та економічною нестабільністю. Оскільки це покоління вступає у свої найпродуктивніші роки, зниження добробуту призводить до зниження продуктивності, інновацій та залученості робочої сили, що потенційно впливає на довгострокове економічне зростання".

Що далі

Якщо все більше молодих американців утратять можливість здобути вищу освіту, це може мати довгострокові наслідки для загального рівня задоволеності життям та благополуччя.

А зниження рівня оцінки життя може відображати поширене невдоволення економікою та політичною системою, успадкованою поколінням Z, сказав Дрісколл. "Загальна картина є досить похмурою. Ресурси психічного здоров'я часто недоступні, а соціальні мережі підігрівають страх порівняння. Економіка закликає молодь працювати старанніше, але віддачі так і не настає", - сказав він. "Мене не дивує таке падіння рівня задоволеності життям. Це червоний сигнал тривоги, який свідчить про те, що наші економічні та політичні структури не виправдовують очікувань уже кілька поколінь", - зазначив він.

Юлія Шрамко

Здоров'яНовини Світу
Освіта
Пандемія COVID-19
Сполучені Штати Америки