Поклонская провалилась в рейтинге эффективности депутатов Госдумы

"Если вы посмотрите на показатели Поклонский - они не просто низкие, а очень низкие. И по работе в Госдуме (не вошла в топ-50), и электоральные показатели (42-я позиция) в нее могли бы быть выше, и крымские эксперты очень низко оценивают ее депутатскую работу (42-я позиция). Она может быть прекрасным человеком, но как парламентарий выглядит слабо. При этом у нее высокий рейтинг цитируемости (5-я позиция), так как она постоянно участвует в каких-то скандалах, которые, очень связаны с обязанностями депутата", - пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, участвовавший в подготовке рейтинга.

Как сообщал УНН, решение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонская проголосовать против законопроекта о пенсионной реформе обсудят на президиуме фракции "Единой России".