Поклонская провалилась в рейтинге эффективности депутатов Госдумы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В опубликованном во вторник Четвертом интегральном рейтинге коэффициентов полезности депутатов Госдумы Наталья Поклонская, несмотря на медийную активность, заняла лишь 59-ю строчку, а ее суммарный КПД равен 36 пунктам. Об этом сообщил "Взгляд", передает УНН.
"Если вы посмотрите на показатели Поклонский - они не просто низкие, а очень низкие. И по работе в Госдуме (не вошла в топ-50), и электоральные показатели (42-я позиция) в нее могли бы быть выше, и крымские эксперты очень низко оценивают ее депутатскую работу (42-я позиция). Она может быть прекрасным человеком, но как парламентарий выглядит слабо. При этом у нее высокий рейтинг цитируемости (5-я позиция), так как она постоянно участвует в каких-то скандалах, которые, очень связаны с обязанностями депутата", - пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, участвовавший в подготовке рейтинга.
Как сообщал УНН, решение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонская проголосовать против законопроекта о пенсионной реформе обсудят на президиуме фракции "Единой России".