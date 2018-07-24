Поклонська провалилася у рейтингу ефективності депутатів Держдуми

“Якщо ви подивитеся на показники Поклонскьої — вони не просто низькі, а дуже низькі. І по роботі в Держдумі (не ввійшла в топ-50), і електоральні показники (42-я позиція) у неї могли б бути вище, і кримські експерти дуже низько оцінюють її депутатську роботу (42-я позиція). Вона може бути прекрасною людиною, але як парламентарій виглядає слабо. При цьому у неї високий рейтинг цитованості (5-я позиція), тому що вона постійно бере участь в якихось скандалах, які, не дуже пов’язані з обов’язками депутата”, — пояснив директор Інституту новітніх держав Олексій Мартинов, який брав участь в підготовці рейтингу.

Як повідомляв УНН, рішення депутатки Держдуми РФ Наталії Поклонської проголосувати проти законопроекту про пенсійну реформу обговорять на президії фракції “Єдиної Росії”.