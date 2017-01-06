Возложение цветов к годовщине освобождения города от гитлеровской оккупации состоится в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 января. УНН. В Кропивницком состоится возложение цветов по случаю семьдесят третьей годовщины освобождения города от гитлеровской оккупации. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.
Мероприятие начнется 8 января в 10:00.
Торжественное возложение состоится в Мемориальном комплексе "Крепостные валы" с участием руководства и общественности города.
В этот день цветы возложат к Вечному огню, памятному знаку "Багнет", на Аллее памяти погибшим военнослужащим и на Мемориале "Жертвам нацизма".