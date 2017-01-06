Покладання квітів до річниці звільнення міста від гітлерівської окупації відбудеться у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 січня. УНН. У Кропивницькому відбудеться покладання квітів з нагоди 73-ої річниці звільнення міста від гітлерівської окупації. Про це поінформували в прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
Захід розпочнеться 8 січня о 10:00.
Урочисте покладання відбудеться на Меморіальному комплексі “Фортечні вали” за участю керівництва та громадськості міста.
У цей день квіти ляжуть до Вічного вогню, пам’ятного знаку “Багнет”, на Алеї пам’яті загиблим військовослужбовцям та на Меморіалі “Жертвам нацизму”.