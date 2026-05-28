Похолодание из Скандинавии с дождем и ветром - прогноз погоды на 28 мая

Киев • УНН

 • 1990 просмотра

28 мая в Украине похолодает до 13-18 градусов из-за воздуха из Скандинавии. Ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

Похолодание из Скандинавии с дождями и ветром накроет Украину 28 мая, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

28 мая в Украину распространится порция холодного воздуха из Скандинавии, вытесняя тепло в южные регионы, поэтому температура снизится. В поле пониженного давления и под влиянием атмосферных фронтов почти везде ожидается облачная, дождливая, а днем еще и ветреная погода

- сообщили синоптики.

По данным Укргидрометцентра, сегодня облачно с прояснениями.

Ночью на юге и востоке, днем в Украине, кроме южных областей, Закарпатья и Прикарпатья, кратковременные дожди, местами грозы.

Температура ночью 5-10°, днем 13-18°; в южной части ночью 11-16°, днем 17-22°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей, кроме Закарпатской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма, порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за сильного ветра I уровень опасности, желтый. "Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - указали в Укргидрометцентре.

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Гроза
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Крым
Украина