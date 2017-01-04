Показатели в строительстве выросли на 12% в 2016 году

КИЕВ. 4 января. УНН. Объемы оформления разрешительных документов в строительстве демонстрировали положительную динамику, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 12%. Об этом во время брифинга "Об итогах работы Госархстройинспекции в 2016 году и результаты децентрализации системы госархстройконтроля" сказал председатель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев, передает УНН со ссылкой на ГАСИ.