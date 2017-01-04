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Показатели в строительстве выросли на 12% в 2016 году

Показатели в строительстве выросли на 12% в 2016 году

Киев • УНН

 • 7979 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Объемы оформления разрешительных документов в строительстве демонстрировали положительную динамику, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 12%. Об этом во время брифинга "Об итогах работы Госархстройинспекции в 2016 году и результаты децентрализации системы госархстройконтроля" сказал председатель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев, передает УНН со ссылкой на ГАСИ.

По его словам, на сегодня ГАСИ обработала 111 тыс. разрешительных документов на начало строительных работ, тогда как за аналогичный период прошлого года - 99 тыс. документов.

Также он отметил, что среди активных по темпам строительства лидирует Киевская, Днепропетровская и Львовская области.

Как сообщал УНН, Киевская область увеличила объемы строительства за счет Броваров, Киево-Святошинского и Вышгородского районов.

Напомним, сейчас в Броварах европейская компания возводит один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia.

Общая площадь застройки достигнет 80 га и будет предусматривать 100 жилых домов (10000 квартир).

Согласно проекту ЖК, на территории комплекса, кроме жилых домов, также запланирована собственная масштабная инфраструктура: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.

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