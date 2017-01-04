Показники у будівництві зросли на 12% у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Обсяги оформлення дозвільних документів у будівництві демонстрували позитивну динаміку, збільшившись у порівнянні із 2015 роком на 12%. Про це під час брифінгу “Про підсумки роботи Держархбудінспекції у 2016 році та результати децентралізації системи держархбудконтролю” сказав голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев, передає УНН з посиланням на ДАБІ.
За його словами, на сьогодні ДАБІ опрацювала 111 тис. дозвільних документів на початок будівельних робіт, тоді як за аналогічний період минулого року – 99 тис. документів.
Також він зазначив, що серед найактивніших за темпами будівництва є Київська, Дніпропетровська та Львівська області.
Як повідомляв УНН, Київщина збільшила обсяги будівництва за рахунок Броварів, Києво-Святошинського та Вишгородського районів.
Нагадаємо, нині у Броварах європейська компанія зводить один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia.
Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачатиме 100 житлових будинків (10 тисяч квартир).
Згідно з проектом ЖК, на території комплексу, окрім житлових будинків, також заплановано власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.