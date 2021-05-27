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Угрожал взорвать банк в центре Киева: гражданина Узбекистана отправили на принудительное лечение

Киев • УНН

 • 23694 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Гражданина Узбекистана, который угрожал взорвать банк в центре Киева, отправили на принудительное лечение. Соответствующее решение вынес Шевченковский районный суд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Угрожал взорвать банк в центре Киева: гражданина Узбекистана отправили на принудительное лечение

Цитата

"Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 33-летнего гражданина Узбекистана, который 3 августа 2020 года угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева", - говорится в сообщении.

Детали

По результатам предварительного расследования и судебного рассмотрения установлено факт совершения указанным лицом общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Однако, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось.

"Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство о применении в отношении иностранца принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением. Указанное ходатайство судом удовлетворено полностью", - сообщили в прокуратуре.

Напомним

В августе 2020 года в столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожал взорвать бомбу. Он держал в заложниках одного человека.

Мужчина требовал выхода в прямой эфир. Также он заявлял, что е его ноге привязан трос, соединявший его с детонатором. И если его убьют, детонирует взрывчатка в его рюкзаке.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожал взрывом, является гражданином Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.

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