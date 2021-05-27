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The Guardian

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Погрожував підірвати банк у центрі Києва: громадянина Узбекистану відправили на примусове лікування

Київ • УНН

 • 23694 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Громадянина Узбекистану, який погрожував підірвати банк у центрі Києва, відправили на примусове лікування. Відповідне рішення виніс Шевченківський районний суд, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Погрожував підірвати банк у центрі Києва: громадянина Узбекистану відправили на примусове лікування

Цитата

"Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Київської міської прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 33-річного громадянина Узбекистану, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За результатами досудового розслідування та судового розгляду установлено факт скоєння зазначеною особою суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Однак, згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом чоловік не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. За висновками лікарів, на теперішній час стан чоловіка не змінився.

"Враховуючи викладене, до суду було внесено клопотання про застосування відносно іноземця примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. Вказане клопотання судом задоволено повністю", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо

У серпні 2020 року у столичному бізнес-центрі “Леонардо” чоловік погрожував підірвати бомбу. Він тримав у заручниках одну особу.

Чоловік вимагав виходу у прямий ефір. Також він заявляв, що до його ноги прив’язаний трос, який з’єднував його з детонатором. І якщо його вб’ють, детонує вибухівка в його рюкзаку.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович.

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