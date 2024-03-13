Пограничницам, которые продали данные с ограниченным доступом, грозит заключение

ГБР завершило расследование в отношении пограничниц, которые продавали информацию из государственных баз данных. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух пограничниц, которые обвиняются в продаже информации из закрытых государственных баз данных.

Обвинительные акты направлены в суд. По обвинению в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом (согласно части 2 статьи 361-2 Уголовного кодекса Украины), обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Действия пограничниц выявлены во взаимодействии со Службой безопасности Украины уже в начале 2024 года.

Они, используя посредников, получали плату от мужчин призывного возраста, которые намеревались выехать за границу и хотели проверить собственных статус в базе данных.

За каждое копирование информации об одном лице из закрытых баз данных пограничницы брали 150 долларов США.

Одну из пограничниц также будут судить за несанкционированное копирование информации, что привело к ее утечке (согласно части 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины).

Поэтому женщин отстранили от исполнения обязанностей, а также перевели для прохождения службы в один из боевых центров на Черниговщине.

Добавим

Ранее ГБР уже направило в суд обвинительные акты в отношении двух посредников. Их также обвиняют в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом.

ГБР разоблачило двух правоохранительниц, которые продавали информацию из закрытых баз данных