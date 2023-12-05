Пограничники приземлили российский дрон на Купянском направлении

Насиловали женщин и пытали пленных: СБУ идентифицировала военных рф, которые совершали зверства в Донецкой области

СБУ идентифицировала российскую воинскую часть и военнослужащих, причастных к военным преступлениям в Донецке, с помощью перехваченных звонков, свидетельствующих о зверствах, таких как изнасилования и убийства, совершенные солдатами. Открыто уголовное производство для документирования и привлечения к ответственности за эти преступления.