Пограничники приземлили российский дрон на Купянском направлении
Киев • УНН
Украинские пограничники на Купянском направлении применили противодронную винтовку, чтобы сбить российский беспилотник.
На Купянском направлении пограничники с помощью антидронового ружья приземлили вражескую "птичку" с боеприпасами, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" с помощью антидронового ружья приземлили вражескую "птичку" с боеприпасами на Купянском направлении
Сообщается, что после "перепрошивки" дрон будет возвращен в обратном направлении.
Дополнение
Применив антидроновое ружье бойцы Государственной пограничной службы Украины обезвредили очередной FPV-дрон противника на Сумщине.
Пограничники приземлили российский дрон на Купянском направлении
Украинские пограничники на Купянском направлении применили противодронную винтовку, чтобы сбить российский беспилотник.
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