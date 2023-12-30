Пограничники придерживаются законодательства и правил пропуска лиц через границу, изменений не было - Демченко

Никаких изменений в в правилах пересечения границы не было. Пограничники продолжают проверку документов, - выявлено достаточное количество людей, действительная цель поездки которых не соответствует правилам. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Пограничники придерживаются норм законодательства, правил пропуска лиц через границу - как сейчас, так и в дальнейшем будут делать все для того, чтобы детально проверять документы, по которым человек может покинуть пределы нашего государства. Изменений в эти правила не было - заявил представитель Госпогранслужбы.

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Он также отметил, что за последнее время, специалисты государственной пограничной службы видят достаточно людей, которые следуют через границу и пытаются использовать поддельные документы. Также выявляются лица, действительная цель поездки которых не соответствует определенным в правилах нормам.

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