Пограничники придерживаются законодательства и правил пропуска лиц через границу, изменений не было - Демченко

Эксклюзив
Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ
  •  105590 просмотра

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

Эксклюзив
Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
  •  116761 просмотра

Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

Эксклюзив
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
29 декабря  •  143878 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
29 декабря  •  172951 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  212357 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  255576 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  262669 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  262494 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  221002 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  213647 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  195626 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  193511 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  198238 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  180323 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  169456 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Пограничники придерживаются законодательства и правил пропуска лиц через границу, изменений не было - Демченко

Государственная пограничная служба подтверждает отсутствие изменений в правилах пересечения границы; проверки документов продолжаются на фоне случаев выявления поддельных документов и несоответствия цели поездки.

Общество •   •  14820 просмотра
Пограничники придерживаются законодательства и правил пропуска лиц через границу, изменений не было - Демченко

На Киевщине работает ПВО - ОВА

На Киевщине работает противовоздушная оборона по вражеским БПЛА; жителей призывают оставаться в укрытиях.

Война •   •  21931 просмотра
На Киевщине работает ПВО - ОВА

В Воздушных силах прокомментировали вероятность атак рф на Новый год

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат предполагает, что россия может иметь планы атак на Новый год, призывая к постоянной бдительности; Воздушные силы остаются в состоянии боевой готовности.

Война •   •  21936 просмотра
В Воздушных силах прокомментировали вероятность атак рф на Новый год

Оккупанты ударили искандером по жилому кварталу в Селидово в Донецкой области

В результате ракетного удара российских войск по Селидовому, Донецкой области, погиб 1 человек, 6 получили ранения, повреждены 38 домов.

Война •   •  21348 просмотра
Оккупанты ударили искандером по жилому кварталу в Селидово в Донецкой области

Удар рф по Харькову: среди пострадавших - двое детей и иностранный журналист

В результате российской атаки на Харьков были ранены двое детей и британский журналист.

Война •   •  21053 просмотра
Удар рф по Харькову: среди пострадавших - двое детей и иностранный журналист

россияне осуществили ракетный удар по Одессе, попали по предприятию

Российские войска выпустили ракету по предприятию в Одессе, никто не пострадал.

Война •   •  20099 просмотра
россияне осуществили ракетный удар по Одессе, попали по предприятию

Вражеская атака на Херсонскую общину: количество погибших увеличилось до двух

В результате российского обстрела Херсонской общины погибли два человека, в том числе 59-летняя женщина.

Война •   •  20055 просмотра
Вражеская атака на Херсонскую общину: количество погибших увеличилось до двух

МВД полностью перестроили систему безопасности полетов своих вертолетов - Клименко

Министерство внутренних дел Украины повысило безопасность полетов вертолетов, введя новые программы подготовки пилотов, тренажеры и более строгие стандарты технического и метеорологического контроля, заявил министр Клименко.

Общество •   •  20188 просмотра
МВД полностью перестроили систему безопасности полетов своих вертолетов - Клименко

Вражеская атака на центр Харькова: количество пострадавших увеличилось до 16 - мэр

В результате российской атаки на Харьков были ранены 16 человек, о погибших не сообщается; ракеты попали в отель и жилой дом.

Война •   •  53759 просмотра
Вражеская атака на центр Харькова: количество пострадавших увеличилось до 16 - мэр

Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Украинские войска нанесли 11 авиаударов по российским позициям, уничтожив три зенитные установки и другие военные объекты.

Война •   •  48553 просмотра
Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб