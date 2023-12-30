На украинско-польской границе в Шегинях временно перекрывали движение: что известно
Киев • УНН
Движение было временно остановлено в селе Шегини на Львовщине, но впоследствии оно было восстановлено.
Во Львовской области на границе Украины временно перекрывали движение, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
Около 8.30 стало известно, что в селе Шегини, на границе временно перекрывали движение.
"Проезд невозможен. Учтите эту информацию и выберите для себя другой маршрут движения", - сообщили в полиции.
Сейчас известно, что проезд уже восстановили.
На украинско-польской границе в Шегинях временно перекрывали движение: что известно
Движение было временно остановлено в селе Шегини на Львовщине, но впоследствии оно было восстановлено.
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