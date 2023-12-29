На Николаевщине пограничники направили "Шахед" оккупантов в воду, предварительно изменив его траекторию

Бойцы Госпогранслужбы, в ночь с 28 на 29 декабря, убедительно ликвидировали вражескую "ласточку", изменив траекторию полета "Шахеда" на Николаевщине. В результате российский дрон-убийца упал в воду, передает УНН со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Пограничники изменили траекторию полета вражеского "шахеда" на Николаевщине этой ночью. Результат боевой работы бойцов не заставил долго ждать - дрон-убийца упал в воду. - говорится в сообщении.

Напомним,

россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину, использовав 158 средств воздушного нападения.

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