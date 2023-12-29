Ракетный удар по столице: количество погибших увеличилось до семи
Киев • УНН
Еще три тела найдены под завалами киевского склада после ракетного обстрела, количество погибших возросло до семи.
В Киеве из-под завалов складского помещения достали тела еще троих людей - количество погибших возросло до 7. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Тела еще троих погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе в течение нескольких последних часов. Количество погибших в результате утренней атаки на столицу возросло до 7 человек
Напомним,
Как сообщал УНН, в Киеве в результате сегодняшней ракетной атаки российских войск погибли четыре человека, пострадали 30 человек.
Ракетный удар по столице: количество погибших увеличилось до семи
Еще три тела найдены под завалами киевского склада после ракетного обстрела, количество погибших возросло до семи.
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