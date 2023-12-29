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Ракетный удар по столице: количество погибших увеличилось до семи

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 15:05  •  11597 просмотра

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Еще три тела найдены под завалами киевского склада после ракетного обстрела, количество погибших возросло до семи.

В Киеве из-под завалов складского помещения достали тела еще троих людей - количество погибших возросло до 7. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Тела еще троих погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе в течение нескольких последних часов. Количество погибших в результате утренней атаки на столицу возросло до 7 человек

 - сообщил Кличко.

Напомним,

Как сообщал УНН, в Киеве в результате сегодняшней ракетной атаки российских войск погибли четыре человека, пострадали 30 человек.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Ракетний удар по столиці: кількість загиблих збільшилась до семи
Rocket attack on the capital: Death toll rises to seven
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Ракетный удар по столице: количество погибших увеличилось до семи

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