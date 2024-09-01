Погода в Украине 1 сентября: без осадков, до +32°

В Украине в первый день осени осадков не ожидается, воздух днем прогреется до 32°. Об этом УНН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Детали

«Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, в южных и восточных областях 18-23°; днем 27-32°», - отмечают синоптики.

В Киеве и Киевской области 1 сентября будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в регионе ночью будет 14-19°, днем 27-32°, в столице ночью 16-18°, днем около 30°.

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