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Погода в Україні 1 вересня: без опадів, до +32°

Погода в Україні 1 вересня: без опадів, до +32°

Київ • УНН

 • 32975 перегляди

У перший день осені в Україні очікується суха погода з температурою до +32°. У Києві та області буде мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

В Україні у перший день осені опадів не очікується, повітря вдень прогріється до 32°. Про це УНН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Деталі

"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, у південних і східних областях 18-23°; вдень 27-32°", - зазначають синоптики.

У Києві та Київській області 1 вересня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура у регіоні вночі буде 14-19°, вдень 27-32°, у столиці вночі 16-18°, вдень близько 30°.

Сильна спека до 37° та місцями гроза: прогноз погоди на сьогодні21.08.24, 08:23 • 18901 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Київ

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