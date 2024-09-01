Погода в Україні 1 вересня: без опадів, до +32°
Київ • УНН
У перший день осені в Україні очікується суха погода з температурою до +32°. У Києві та області буде мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.
В Україні у перший день осені опадів не очікується, повітря вдень прогріється до 32°. Про це УНН повідомили в Українському гідрометцентрі.
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"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, у південних і східних областях 18-23°; вдень 27-32°", - зазначають синоптики.
У Києві та Київській області 1 вересня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура у регіоні вночі буде 14-19°, вдень 27-32°, у столиці вночі 16-18°, вдень близько 30°.
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