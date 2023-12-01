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Погода на 2 декабря: снег и гололедица по всей стране, на западе сильные осадки

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 14:36  •  10142 просмотра

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Завтра в западных областях возможны значительные снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Завтра, 2 декабря, прогнозируют значительные осадки на западе Украины. В целом по всей стране ожидается дождь, снег и местами гололедица. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В субботу в западных областях возможны значительные снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)

- говорится в сообщении.

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Дополнение Вместе с тем по всей территории Украины, кроме юга снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, туман, на дорогах местами гололедица.

Напомним

По состоянию на утро 1 декабря на территории государства наблюдаются незначительные осадки - дождь и мокрый снег, существенных осложнений погодных условий нет. В то же время 66 населенных пунктов в 4 областях остаются обесточенными.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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