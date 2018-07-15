Погба о финале ЧМ-2018: мы не допустим ошибки подобного финала Евро-2016

Жизнь научила 25-летнего полузащитника сборной Франции тому, что после любого финала одна из двух команд обязательно оказывается погруженной в траур.

“Да, у меня был финал Лиги Европы УЕФА, выигранный в 2017 году вместе с „Манчестер Юнайтед“, и все же можно сказать, что пока финалы для меня чаще оборачиваются разочарованиями. Что в Лиге чемпионов, что на УЕФА Евро ”, - признал звездный полузащитник.

Француз очень осторожен в своих ожиданиях перед игрой с Хорватией.

“С 2016-м мы обожглись на то, что были слишком самоуверенными. Преодолев в полуфинале Германию, мы решили, что победа у нас в кармане. Могу вас заверить, что больше мы подобной ошибки не сделаем. Я очень хорошо знаю хорватских футболистов — это игроки мирового класса. Они пробились в плей-офф с очень сложной группы, а сегодня только одной команде суждено поднять над головой трофей. Это должны быть мы”, — подчеркнул Погба.

Напомним, что “трехцветные” уступили португальцам в финале Евро-2016.