Погба о финале ЧМ-2018: мы не допустим ошибки подобного финала Евро-2016
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Полузащитник сборной Франции и “Манчестер Юнайтед” Погба заявил перед финалом Мундиаля-2018, что хочет стереть из памяти неудачу в финале Евро-2016, передает УНН со ссылкой на сайт ЧМ-2018.
Жизнь научила 25-летнего полузащитника сборной Франции тому, что после любого финала одна из двух команд обязательно оказывается погруженной в траур.
“Да, у меня был финал Лиги Европы УЕФА, выигранный в 2017 году вместе с „Манчестер Юнайтед“, и все же можно сказать, что пока финалы для меня чаще оборачиваются разочарованиями. Что в Лиге чемпионов, что на УЕФА Евро ”, - признал звездный полузащитник.
Француз очень осторожен в своих ожиданиях перед игрой с Хорватией.
“С 2016-м мы обожглись на то, что были слишком самоуверенными. Преодолев в полуфинале Германию, мы решили, что победа у нас в кармане. Могу вас заверить, что больше мы подобной ошибки не сделаем. Я очень хорошо знаю хорватских футболистов — это игроки мирового класса. Они пробились в плей-офф с очень сложной группы, а сегодня только одной команде суждено поднять над головой трофей. Это должны быть мы”, — подчеркнул Погба.
Напомним, что “трехцветные” уступили португальцам в финале Евро-2016.