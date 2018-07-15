Погба про фінал ЧС-2018: ми не припустимося помилки подібної до фіналу Євро-2016
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Півзахисник збірної Франції та “Манчестер Юнайтед” Поль Погба заявив перед фіналом Мундіалю-2018, що хоче стерти з пам’яті невдачу в фіналі Євро-2016, передає УНН з посиланням на сайт ЧС-2018.
Життя навчило 25-річного півзахисника збірної Франції того, що після будь-якого фіналу одна з двох команд обов’язково виявляється зануреною в траур.
“Так, у мене був фінал Ліги Європи УЄФА, виграний в 2017 році разом з „Манчестер Юнайтед“, і все ж можна сказати, що поки фінали для мене частіше обертаються розчаруваннями. Що в Лізі чемпіонів, що на УЄФА Євро”, — визнав зірковий півзахисник.
Француз дуже обережний в своїх очікуваннях перед грою із Хорватією.
“З 2016-му ми обпеклися на те, що були занадто самовпевненими. Здолавши в півфіналі Німеччину, ми вирішили, що перемога у нас в кишені. Можу вас запевнити, що більше ми подібної помилки не зробимо. Я дуже добре знаю хорватських футболістів — це гравці світового класу. Вони пробилися в плей-оф із дуже складної групи, а сьогодні тільки одній команді судилося підняти над головою трофей. Це повинні бути ми”, — підкреслив Погба.
Нагадаємо, що “триколірні” поступилися португальцям у фіналі Євро-2016.