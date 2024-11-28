Поезда продолжают движение, несмотря на массированную атаку рф: что с расписанием

Более 150 поездов в Украине курсируют по расписанию, несмотря на массированные обстрелы рф и точечные обесточивания, только 6 поездов имеют задержку чуть более часа из-за обесточивания отдельных участков, сообщили в Укрзализныце в четверг, пишет УНН.

Детали

"По всей стране массированные обстрелы, точечные обесточивания, но более 150 поездов Укрзализныци следуют по расписанию, ситуация с движением стабильная и контролируемая. Из-за обесточивания отдельных участков имеем задержки чуть более 1 часа для 6 поездов, но там работают резервные тепловозы, набираем ход. Отставание от графика будем постепенно сокращать", - отметили в УЗ в соцсетях.

Как указано, актуальная информация относительно отклонений от расписания по ссылке: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

"Продолжаем движение", - отметили в УЗ.

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