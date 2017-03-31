Поэта Е.Евтушенко госпитализировали в США в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Русского поэта Евгения Евтушенко госпитализировали в США, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщила жена поэта Мария Новикова, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу", - сказала Н.Новикова.
По ее словам, она может только сообщить, что это не плановое обследование.
Напомним, в 2015-м году поэта Евгения Евтушенко госпитализировали в одну из московских больниц из-за проблем с дыханием.