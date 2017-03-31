Поета Є.Євтушенка госпіталізували у США у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Російського поета Євгена Євтушенка госпіталізували в США, його стан лікарі оцінюють як тяжкий. Про це повідомила дружина поета Марія Новикова, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Євген Олександрович госпіталізований у важкому стані, про подробиці говорити поки не можу”, — сказала М.Новикова.
За її словами, вона може тільки повідомити, що це не планове обстеження.
Нагадаємо, у 2015-му році поета Євгена Євтушенка госпіталізовано в одну з московських лікарень через проблеми з диханням.