Правоохранители сообщили о подозрении подсанкционному олигарху из рф Михаилу Шелкову за организацию поставок стратегической продукции в компании, которые причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Детали

По данным БЭБ, российский олигарх создал преступную организованную группу, в состав которой вошли бывший директор ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", бенефициар и директор австрийской компании. Сейчас Шелкову и одному из топ-менеджеров комбината сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

В частности, в течение 2020-2021 годов Шелков организовал поступление различных титаносодержащих концентратов почти на 90 млн грн в компании, которые причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны РФ, обеспечение потребностей оборонно-промышленного комплекса, создание стратегических резервов страны-агрессора для ведения войны против Украины - говорится в сообщении БЭБ

Чтобы скрыть поставки продукции в рф, подозреваемые разработали схему - титаносодержащие концентраты по контрактам поставлялись в австрийскую компанию, но фактически сразу отгружались на предприятия РФ. Последние, как сообщается, платили полную стоимость на счета австрийской компании по рыночным ценам. В свою очередь австрийская компания платила украинской уже по заниженным ценам.

"Такие действия привели к занижению прибыли компании и соответственно неуплате почти 18,5 млн грн налогов", - указали в БЭБ.

В рамках досудебного расследования российскому олигарху сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Также детективы БЭБ сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины бывшему Генеральному директору ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат".

Напомним,

Шелков владел горно-обогатительным комбинатом (ГОК) с 2012 года. Предприятие является одним из крупнейших в мире производителей титана и входило в состав российской государственной корпорации "Ростех".

Ранее в рамках уголовного производства были арестованы корпоративные права и весь имущественный комплекс, транспортные средства горно-обогатительного комбината, а также средства, которые находятся на банковских счетах предприятия.

Решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда это имущество и активы взыскано в доход государства. Комбинат находится в собственности Украины и управляется Фондом государственного имущества.

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