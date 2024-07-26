Киев • УНН
Российскому олигарху Михаилу Шелкову сообщили о подозрении за организацию поставок титанового сырья в рф. Схема предусматривала использование австрийской компании для сокрытия поставок и уклонения от уплаты налогов.
Правоохранители сообщили о подозрении подсанкционному олигарху из рф Михаилу Шелкову за организацию поставок стратегической продукции в компании, которые причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Детали
По данным БЭБ, российский олигарх создал преступную организованную группу, в состав которой вошли бывший директор ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", бенефициар и директор австрийской компании. Сейчас Шелкову и одному из топ-менеджеров комбината сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
В частности, в течение 2020-2021 годов Шелков организовал поступление различных титаносодержащих концентратов почти на 90 млн грн в компании, которые причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны РФ, обеспечение потребностей оборонно-промышленного комплекса, создание стратегических резервов страны-агрессора для ведения войны против Украины
Чтобы скрыть поставки продукции в рф, подозреваемые разработали схему - титаносодержащие концентраты по контрактам поставлялись в австрийскую компанию, но фактически сразу отгружались на предприятия РФ. Последние, как сообщается, платили полную стоимость на счета австрийской компании по рыночным ценам. В свою очередь австрийская компания платила украинской уже по заниженным ценам.
"Такие действия привели к занижению прибыли компании и соответственно неуплате почти 18,5 млн грн налогов", - указали в БЭБ.
В рамках досудебного расследования российскому олигарху сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Также детективы БЭБ сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины бывшему Генеральному директору ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат".
Напомним,
Шелков владел горно-обогатительным комбинатом (ГОК) с 2012 года. Предприятие является одним из крупнейших в мире производителей титана и входило в состав российской государственной корпорации "Ростех".
Ранее в рамках уголовного производства были арестованы корпоративные права и весь имущественный комплекс, транспортные средства горно-обогатительного комбината, а также средства, которые находятся на банковских счетах предприятия.
Решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда это имущество и активы взыскано в доход государства. Комбинат находится в собственности Украины и управляется Фондом государственного имущества.
Правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху шелкову в ухиленні від сплати податків30 августа 2023, 10:20 • 402160 просмотров