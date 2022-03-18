Подоляк: россия в ООН пыталась протащить свои нарративы о “биолаборатории” в Украине. Не получилось

Цитата

“Война для рф - это мощные дальнейшие юридические претензии и разгромные судебные процессы. Конкретные. В международных судах. Понимая это, политическое руководство россии ищет любые возможности найти и зафиксировать на международных площадках объяснения своего масштабного и кровавого вторжения в Украину”, - написал Подоляк.

Детали

Он напомнил, что сегодня по инициативе рф состоялось неотложное заседание Совбеза ООН по “крайне циничным и фейковым” повесткой дня: "О новых фактов военно-биологической деятельности США в Украине".

Россия, по его словам, таки пыталась представить якобы новые выявленные факты, связанные с “военно-биологической активностью США на территории Украины”.

"Нонсенс? Да. Но ведь Россия давно не пользуется логикой. Поэтому США и абсолютно подавляющее большинство государств-членов СБ ООН отвергли фейковые обвинения россиян. К сожалению, даже в ООН сегодня не исключают, что брифинг рф в отношении биологических лабораторий может быть одним из вероятных этапов подготовки группы "ястребов" Кремля до возможных биологических/химических операций на территории Украины”, - добавил советник главы ОП.

Ранее

Как писал УНН, накануне россия сняла с голосования в Совете Безопасности ООН проект своей резолюции о доступе к помощи и защиты гражданского населения в Украине.

Вместо рассмотрения своего проекта резолюции страна-оккупант стремилась, чтобы заседание Совбеза ООН в пятницу было посвящено обсуждению темы "биологических лабораторий США в Украине" с учетом новых документов, которые московия якобы получила в свои руки, захватив часть территории Украины.