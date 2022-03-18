Подоляк: росія в ООН намагалась протягти свої наративи про “біолабораторії” в Україні. Не вийшло
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Політичне керівництво росії шукає будь-які можливості знайти й зафіксувати на міжнародних майданчиках пояснення свого масштабного та кривавого вторгнення в Україну. Таку спробу здійснило сьогодні представництво рф в ООН, написав у Telegram радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, пише УНН.
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“Війна для рф – це потужні подальші юридичні претензії та розгромні судові процеси. Конкретні. У міжнародних судах. Розуміючи це, політичне керівництво росії шукає будь-які можливості знайти й зафіксувати на міжнародних майданчиках пояснення свого масштабного та кривавого вторгнення в Україну”, - написав Подоляк.
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Він нагадав, що сьогодні за ініціативою рф відбулося невідкладне засідання Радбезу ООН з “украй цинічним та фейковим” порядком денним: "Щодо нових фактів військово-біологічної діяльності США в Україні".
Росія, з його слів, таки намагалася представити нібито нові виявлені факти, пов’язані з “військово-біологічною активністю США на території України”.
“Нонсенс? Так. Але ж росія давно не послуговується логікою. Тому США та абсолютно переважна більшість держав – членів РБ ООН відкинула фейкові звинувачення росіян. На жаль, навіть в ООН сьогодні не виключають, що брифінг рф стосовно біологічних лабораторій може бути одним з імовірних етапів підготовки групи "яструбів" Кремля до можливих біологічних/хімічних операцій на території України”, - додав радник глави ОП.
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Як писав УНН, напередодні росія зняла з голосування в Раді Безпеки ООН проект своєї резолюції про доступ до допомоги та захисту цивільного населення в Україні.
Замість розгляду свого проекту резолюції країна-окупант прагнула, щоб засідання Радбезу ООН в п'ятницю було присвячене обговоренню теми "біологічних лабораторій США в Україні" з урахуванням нових документів, які московія нібито отримала в свої руки, захопивши частину території України.