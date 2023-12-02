Подоляк рассказал, при каких условиях возможно открытие аэропорта "Борисполь"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, при каких условиях возможно открытие крупнейшего в Украине, международного аэропорта "Борисполь", что в Киевской области. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Мы-Украина", передает УНН.

По его словам, "Борисполь" начнет символически работать, когда будет урегулирована ситуация с безопасностью. Однако стоит понимать, что означает "урегулированная ситуация с безопасностью".

Сейчас россия использует ключевые инструменты для атаки на гражданское население. Речь идет, в частности, о ракетах и ударных дронах, которые каждую ночь летают во многих областях Украины.

"Безусловно, чтобы полностью гарантировать безопасность, нам надо существенно увеличивать антиракетные, антидронные системы. Вот эта ситуация с безопасностью сегодня еще полностью не урегулирована, но с точки зрения того, что должны думать о будущем, можно говорить о том, что аэропорты должны работать в Украине. Но это не вопрос завтрашнего дня, а когда будет полностью закрыто небо от влияния российских ракетных и дроновых атак", - пояснил советник главы ОП.

Напомним, участие в реконструкции "Борисполя" примет американская компания AECOM. Компания AECOM имеет опыт участия в восстановительных работах различной сложности по всему миру - она и ее дочерние компании участвовали в послевоенном восстановлении в Ираке, Афганистане и Боснии и т.д.