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Подоляк о спецоперации в Крыму: "Украина может атаковать любую оккупированную территорию в рамках международного права"

Киев • УНН

 • 540984 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украина может и имеет право атаковать россиян на оккупированных территориях Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сообщает УНН.

Цитата

“Сегодня очевидным является заявления наших международных партнеров, например министра иностранных дел Германии Бербок, что Украина в рамках международного права может атаковать любую оккупированную территорию, уничтожать все, что там есть российское и это абсолютно политически мотивировано”, — заявил Подоляк.

Он добавил, что спецоперация, которую провели бойцы ГУР сегодня ночью на территории Крыма, показывает, что на полуострове постепенно будет увеличиваться количество инцидентов, которые “проведут к абсолютно паническим настроениям”.

“Эта земля должна гореть под ногами оккупантов не важно, это военные или гражданские оккупанты”, — сказал Подоляк.

Добавим

Еще одно важное событие, по мнению советника президента, это уничтожение комплекса С — 400 “Триумф”.

“россия абсолютно беззащитна к охране таких ценных военных инструментов, каким является С — 400. Это безусловно говорит о готовности наших спецорганов достигать любых — результатов на территории Крыма. Эта тактика которой придерживались и при Харьковской операции, и при Херсонской, будет постепенно увеличиваться”, — отметил Михаил Подоляк.

Кроме уничтожения Крымского моста, нашим силам обороны надо уничтожить паромную переправу, “потому что это единственный базовый логистический транспортный узел, по которому идет обеспечение всей оккупационной группировки” по территории Запорожской, Херсонской, Луганской областей. " Уничтожение транспортного коридора является приоритетным“, — подчеркнул Подоляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Украине нужно больше оружия, чтобы ускорить процедуры возмездия” — Подоляк

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