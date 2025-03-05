Поддержка спорта как инвестиция в здоровое будущее: в "МХП-Ладыжин" поделились секретами успехов команды

Волейбольный клуб "МХП-Ладыжин" является профессиональной командой суперлиги Украины. В этом году клуб стал серебряным призером чемпионата Украины и финалистом Кубка Украины. Достижения винницкого клуба известны всей стране и являются спортивной гордостью Винницкой области. Секретами успехов команды и планами на будущее поделился тренер волейбольной команды Кирилл Передрий, передает УНН.

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Он уточнил, что в составе "МХП-Ладыжин" всего 25 членов команды, которые профессионально занимаются волейболом.

"Наша база находится в Виннице, здесь мы ежедневно тренируемся, ездим на сборы, выступаем на соревнованиях и турнирах. Мы играем за товарищество "Колос", являемся одной из ведущих команд в суперлиге Украины. Недавно мы стали серебряными призерами чемпионата Украины. До этого заняли третье место в Кубке Украины. Не раз завоевывали призовые места и победы на турнирах, чемпионатах Украины и области. Я второй год как возглавляю команду. Но наша профессиональная команда существует уже более 10 лет. Я сам являюсь воспитанником нашего клуба", - уточнил он.

Кроме того, "МХП-Ладыжин" – серебряный призер чемпионата Европы, продолжил Передрий.

"Благодаря подобранным профессиональным игрокам наша молодежь уже вышла в высшую лигу. Надеемся, в этом сезоне она будет побеждать, как и основная команда, которая уверенно находится в суперлиге и каждый раз побеждает или занимает призовые места на кубках и чемпионатах Украины. Есть надежда, что двое наших игроков будут играть за сборную Украины в этом сезоне", - рассказал он.

Также Передрий рассказал, имеет ли клуб спонсорскую поддержку.

"Материальных затрат много. И их покрывают наши спонсоры. Особенно системно и уже много лет нас поддерживает компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді". Более того, компания понимает, как важно давать правильные возможности для молодежи. Именно МХП помогла создать молодежную команду нашего клуба. И этих молодых игроков команда компания также помогает обеспечить всем необходимым. Вся форма у нас, даже рюкзаки, от МХП", - добавил он.

Передрий также констатировал, что среди участников команды есть те, кто сейчас служит в ЗСУ. А также дети, чьи родители на фронте защищают Украину.

"Мы их поддерживаем. На фронте также сейчас один из тренеров команды "МХП-Ладыжин" Иван Слинчук. И мы все гордимся им и поддерживаем. Надеемся, что скоро закончится война и он вернется к нам, чтобы завоевывать победы уже в спорте под мирным небом независимой Украины", - отметил он.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" известен своим активным участием в развитии громад и поддержкой спортивных инициатив. О том, почему фонд поддерживает развитие спорта и как видит дальнейшее сотрудничество с командами, такими как "МХП-Ладыжин", рассказала депутат Винницкого областного совета и руководитель группы социального развития БФ "МХП-Громаді" Марьяна Нарожная.

"Мы в "МХП-Громаді" убеждены, что поддержка спорта - это инвестиция в здоровое будущее. Именно поэтому наш фонд активно содействует развитию волейбола и других видов спорта в общинах. И наша помощь не ограничивается лишь спортивным направлением или финансовой поддержкой. МХП системно поддерживает весь Винницкий регион, помогая громадам развиваться в различных направлениях. Мы работаем над созданием современной инфраструктуры, поддерживаем образовательные, культурные и социальные инициативы, помогаем в улучшении медицинских услуг. Наши проекты охватывают и развитие предпринимательства, и экологические инициативы, ведь мы верим, что комплексный подход к развитию региона приносит наибольшую пользу. Каждый проект для нас — это возможность сделать реальные изменения, которые сегодня становятся основой для процветания Винниччины в будущем", - констатировала она.

Справка

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности охватывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.