Підтримка спорту як інвестиція у здорове майбутнє: в "МХП-Ладижин" поділилися секретами успіхів команди

Волейбольний клуб "МХП-Ладижин" є професійною командою суперліги України. Цьогоріч клуб став срібним призером чемпіонату України та фіналістом Кубка України. Досягнення вінницького клубу відомі усій країні та є спортивною гордістю Вінницької області. Секретами успіхів команди та планами на майбутнє поділився тренер волейбольної команди Кирило Передрій, передає УНН.

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Він уточнив, що у складі "МХП-Ладижин" всього є 25 членів команди, які професійно займаються волейболом.

"Наша база знаходиться у Вінниці, тут ми щоденно тренуємось, їздимо на збори, виступаємо на змаганнях та турнірах. Ми граємо за товариство "Колос", є однією із лідируючих команд у суперлізі України. Нещодавно ми стали срібними призерами чемпіонату України. До цього посіли третє місце у Кубку України. Не раз завойовували призові місця та перемоги на турнірах, чемпіонатах України та області. Я другий рік як очолюю команду. Але наша професійна команда існує вже більше 10 років. Я сам є вихованцем нашого клубу", - уточнив він.

Крім того, "МХП-Ладижин" – срібний призер чемпіонату Європи, продовжив Передрій.

"Завдяки підібраним професійним гравцям наша молодь вже вийшла у вищу лігу. Сподіваємось, у цьому сезоні вона перемагатиме, як і основна команда, яка впевнено знаходиться у суперлізі і щоразу перемагає чи здобуває призові місця на кубках та чемпіонатах України. Є сподівання, що двоє наших гравців будуть грати за збірну України у цьому сезоні", - розповів він.

Також Передрій розповів, чи має клуб спонсорську підтримку.

"Матеріальних затрат багато. І їх покривають наші спонсори. Особливо системно та вже багато років нас підтримує компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді". Більше того, компанія розуміє, як важливо давати правильні можливості для молоді. Саме МХП допомогла створити молодіжну команду нашого клубу. І цих молодих гравців команди компанія так само допомагає забезпечити усім необхідним. Вся форма у нас, навіть рюкзаки, від МХП", - додав він.

Передрій також констатував, що серед учасників команди є ті, що зараз служать в ЗСУ. А також діти, чиї батьки на фронті захищають Україну.

"Ми їх підтримуємо. На фронті також зараз один із тренерів команди "МХП-Ладижин" Іван Слінчук. І ми всі гордимось ним та підтримуємо. Сподіваємось, що скоро закінчиться війна і він повернеться до нас, щоб здобувати перемоги вже у спорті під мирним небом незалежної України", - зауважив він.

Благодійний фонд "МХП-Громаді" відомий своєю активною участю у розвитку громад та підтримкою спортивних ініціатив. Про те, чому фонд підтримує розвиток спорту і як бачить подальшу співпрацю з командами, такими як "МХП-Ладижин", розповіла депутатка Вінницької обласної ради та керівниця групи соціального розвитку БФ "МХП-Громаді" Мар’яна Нарожна.

"Ми в "МХП-Громаді" переконані, що підтримка спорту - це інвестиція у здорове майбутнє. Саме тому наш фонд активно сприяє розвитку волейболу та інших видів спорту в громадах. Та наша допомога не обмежується лише спортивним напрямом чи фінансовою підтримкою. МХП системно підтримує весь Вінницький регіон, допомагаючи громадам розвиватися у різних напрямах. Ми працюємо над створенням сучасної інфраструктури, підтримуємо освітні, культурні та соціальні ініціативи, допомагаємо у покращенні медичних послуг. Наші проєкти охоплюють і розвиток підприємництва, і екологічні ініціативи, адже ми віримо, що комплексний підхід до розвитку регіону приносить найбільшу користь. Кожен проєкт для нас — це можливість зробити реальні зміни, які сьогодні стають основою для процвітання Вінниччини в майбутньому", - констатувала вона.

Довідка

"МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.