Налоговики изъяли крупную партию "серых" айфонов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области ликвидировали схему незаконного ввоза и продажи техники известных торговых марок на сумму более 5,7 млн грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан на странице в Facebook, передает УНН.
“В рамках проведения операций ”Сеть“, ”Рубеж-2018“ и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ч.3 ст. 229 УК Украины (Незаконное использование товарного знака) была установлена группа частных предпринимателей, осуществляющих реализацию техники известной торговой марки (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, наушники, часы) на территории Тернополя и Тернопольской области, а через Интернет — по всей территории Украины”, - говорится в сообщении.
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Заказы от клиентов на приобретение техники принимались через специализированные сайты в сети Интернет, аккаунты в социальных сетях и аккаунты на платформе онлайн-объявлений.
Технику покупали за рубежом за иностранную валюту и доставляли на таможенную территорию Украины мелкими партиями через международные почтовые отправления.
При этом фигуранты не отражали указанные операции в бухгалтерском и налоговом учете, в результате чего не уплатили в бюджет более 1 млн грн налогов, сборов и других обязательных платежей, а также незаконно, без разрешения владельца, использовали торговый знак производителя техники при оформлении мест реализации.
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На основании постановлений суда проведены обыски в местах хранения и реализации техники и по адресам проживания фигурантов.
По результатам обысков изъято и передано на ответственное хранение 510 мобильных телефонов, 46 планшетов, 4 ноутбука, 20 наушников, 28 часов, 82 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте, черновые записи, бухгалтерские документы.
Всего изъято товарно-материальных ценностей на сумму свыше 5,7 млн грн.
Ранее УНН сообщал о незаконном ввозе на территорию Украины опасных глюкометров.