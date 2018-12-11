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Податківці вилучили велику партію “сірих" айфонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області ліквідували схему незаконного ввезення та продажу техніки відомих торгових марок на суму понад 5,7 млн грн. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан на сторінці у Facebook, передає УНН.

Податківці вилучили велику партію “сірих" айфонів

“У рамках проведення операцій „Мережа“, „Рубіж-2018“ та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) ч.3 ст. 229 КК України ( Незаконне використання товарного знака) було встановлено групу приватних підприємців, які здійснювали реалізацію техніки відомої торгової марки (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, навушники, годинники) на території Тернополя та Тернопільської області, а через мережу Інтернет — по всій території України”, — йдеться у повідомленні.

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Замовлення від клієнтів на придбання техніки приймались через спеціалізовані сайти в мережі Інтернет, акаунти у соціальних мережах та акаунти на платформі онлайн-оголошень.

Техніку купували закордоном за іноземну валюту та доставляли на митну територію України подрібненими партіями через міжнародні поштові відправлення.

При цьому фігуранти не відображали вказані операції в бухгалтерському та податковому обліку,внаслідок чого не сплатили до бюджету більше 1 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також незаконно, без дозволу власника, використовували торговий знак виробника техніки при оформленні місць реалізації.

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На підставі ухвал суду проведено обшуки в місцях зберігання та реалізації техніки та за адресами проживання фігурантів.

За результатами обшуків вилучено та передано на відповідальне зберігання 510 мобільних телефонів, 46 планшетів, 4 ноутбуки, 20 навушників, 28 годинників, 82 тис. грн готівкою у національній та іноземній валюті, чорнові записи, бухгалтерські документи.

Всього вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 5,7 млн грн.

Раніше УНН повідомляв про незаконне ввезення на територію України небезпечних глюкометрів

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