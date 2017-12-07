Подарок бизнесу: Кабмин сократил количество проверок в сфере ценообразования

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109802 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128533 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106015 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107776 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113159 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В среду, 6 декабря, Кабмин принял постановление “О внесении изменений в пункт 7 приложения к постановлению КМУ от 1 августа 2013 г. № 533”, которым изменил периодичность проведения Госпродпотребслужбой плановых проверок соблюдения предприятиями требований формирования, установления и применения государственных регулируемых цен. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, передает УНН.

Теперь компании, которые относятся к высокой степени риска, будут планово проверять не чаще 1 раза в 2 года вместо 1 раза в год, а предпринимателей, отнесенных к средней степени риска — не чаще 1 раза в 3 года вместо 1 раза в 2 года.

“Принятый документ будет способствовать совершенствованию проведения госконтроля за соблюдением требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен и значительному уменьшению нагрузки на субъекты хозяйствования”, — уточняется в сообщении.

Отметим, постановление КМУ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, Порошенко подписал закон о запрете “маски-шоу”, который, в частности, предусматривает запрет необоснованно изымать документы и серверы во время обысков.

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