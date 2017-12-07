Подарок бизнесу: Кабмин сократил количество проверок в сфере ценообразования
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В среду, 6 декабря, Кабмин принял постановление “О внесении изменений в пункт 7 приложения к постановлению КМУ от 1 августа 2013 г. № 533”, которым изменил периодичность проведения Госпродпотребслужбой плановых проверок соблюдения предприятиями требований формирования, установления и применения государственных регулируемых цен. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, передает УНН.
Теперь компании, которые относятся к высокой степени риска, будут планово проверять не чаще 1 раза в 2 года вместо 1 раза в год, а предпринимателей, отнесенных к средней степени риска — не чаще 1 раза в 3 года вместо 1 раза в 2 года.
“Принятый документ будет способствовать совершенствованию проведения госконтроля за соблюдением требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен и значительному уменьшению нагрузки на субъекты хозяйствования”, — уточняется в сообщении.
Отметим, постановление КМУ вступит в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, Порошенко подписал закон о запрете “маски-шоу”, который, в частности, предусматривает запрет необоснованно изымать документы и серверы во время обысков.