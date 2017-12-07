Подарунок бізнесу: Кабмін скоротив кількість перевірок у сфері ціноутворення

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У середу, 6 грудня, Кабмін прийняв постанову "Про внесення змін до пункту 7 додатка до постанови КМУ від 1 серпня 2013 р № 533", яким змінив періодичність проведення Держпродспоживслужбою планових перевірок дотримання підприємствами вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі, передає УНН.

Тепер компанії, які відносяться до високого ступеня ризику, будуть планово перевіряти не частіше 1 разу на 2 роки замість 1 разу на рік, а підприємців, віднесених до середнього ступеня ризику, - не частіше 1 разу на 3 роки замість 1 разу на 2 роки.

"Прийнятий документ сприятиме вдосконаленню проведення держконтролю за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін і значного зменшення навантаження на суб'єкти господарювання", - уточнюється в повідомленні.

Відзначимо, постанова КМУ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, Порошенко підписав закон про заборону "маски-шоу", який, зокрема, передбачає заборону необгрунтовано вилучати документи та сервери під час обшуків.

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