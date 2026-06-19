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Под Киевом задержали владелицу собак кане-корсо, которые загрызли 79-летнюю женщину. Животных изъяли в кинологический центр

Киев • УНН

 • 3016 просмотра

В Борисполе две собаки кане-корсо выбежали со двора и напали на 79-летнюю соседку, которая от травм скончалась в больнице. Владелицу животных задержали, собак изъяли в кинологический центр.

Под Киевом задержали владелицу собак кане-корсо, которые загрызли 79-летнюю женщину. Животных изъяли в кинологический центр

Под Киевом задержали владелицу двух кане-корсо, которые загрызли 79-летнюю соседку, животных изъято в кинологический центр, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Владелицу собак задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, собак изъяли в кинологический центр. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства события 

- говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

Добавим

По предварительным данным, 19 июня около 15:40 в городе Борисполь две собаки породы кане-корсо выбежали из частного домовладения через неплотно закрытую калитку и попали на соседний двор, где набросились на человека.

В результате нападения животных 79-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения. Потерпевшую госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП