Под Киевом задержали владелицу собак кане-корсо, которые загрызли 79-летнюю женщину. Животных изъяли в кинологический центр

Под Киевом задержали владелицу двух кане-корсо, которые загрызли 79-летнюю соседку, животных изъято в кинологический центр, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Владелицу собак задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, собак изъяли в кинологический центр. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства события - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

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По предварительным данным, 19 июня около 15:40 в городе Борисполь две собаки породы кане-корсо выбежали из частного домовладения через неплотно закрытую калитку и попали на соседний двор, где набросились на человека.

В результате нападения животных 79-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения. Потерпевшую госпитализировали в больницу, где она скончалась.