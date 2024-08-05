Киев • УНН
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что полностью разрушить энергосистему Украины почти нереально. По его словам, Украина также не сможет полностью вывести из строя российскую энергосистему.
Полностью разрушить украинскую энергосистему почти нереально. Украина также полностью не "положит" российскую энергосистему.
Об этом сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью ТСН, пишет УНН.
На вопрос, может ли россия уничтожить энергосистему Украины и будем ли мы бить в ответ, Буданов ответил:
Все эти узлы очень сильно защищены. Так же как у нас их пытаются защитить. Так же, такие же подобные меры происходят в россии. Только они пошли путем больше наращивания системы ПВО. У них для этого возможности гораздо больше. Потому что они являются производителями таких систем. Поэтому, сказать, что это мы сейчас положим их энергосистему, ну, это немножко, пожалуй некорректно будет
Буданов отметил, что полностью Украина ее не положит.
Как и они нам полностью тоже не положат. Советская система была максимально разветвленная и дублированная условно там три или четыре, или в определенных узлах дубль идет. Сделать тяжелой жизнь - можно. Полностью разрушить - почти нереально
Впевнений, що Україна пройде цю зиму, маємо великий досвід балансування енергосистеми - міністр енергетики27 июля 2024, 14:31 • 89843 просмотра
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Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщала, что на сейчас в Украине удалось стабилизировать ситуацию в энергетике. Энергетики продолжают работать, восстанавливать и ремонтировать, потому что главный вызов впереди - это осенне-зимний период.