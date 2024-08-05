Полностью разрушить украинскую энергосистему почти нереально. Украина также полностью не "положит" российскую энергосистему.

Об этом сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью ТСН, пишет УНН.

На вопрос, может ли россия уничтожить энергосистему Украины и будем ли мы бить в ответ, Буданов ответил:

Все эти узлы очень сильно защищены. Так же как у нас их пытаются защитить. Так же, такие же подобные меры происходят в россии. Только они пошли путем больше наращивания системы ПВО. У них для этого возможности гораздо больше. Потому что они являются производителями таких систем. Поэтому, сказать, что это мы сейчас положим их энергосистему, ну, это немножко, пожалуй некорректно будет - сказал глава ГУР МО.

Буданов отметил, что полностью Украина ее не положит.

Как и они нам полностью тоже не положат. Советская система была максимально разветвленная и дублированная условно там три или четыре, или в определенных узлах дубль идет. Сделать тяжелой жизнь - можно. Полностью разрушить - почти нереально - заявил Буданов.

Впевнений, що Україна пройде цю зиму, маємо великий досвід балансування енергосистеми - міністр енергетики

Дополнение

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщала, что на сейчас в Украине удалось стабилизировать ситуацию в энергетике. Энергетики продолжают работать, восстанавливать и ремонтировать, потому что главный вызов впереди - это осенне-зимний период.