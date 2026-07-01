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Почти четверть из 256 боев на фронте пришлась на два направления - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1930 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 256 боевых столкновений. Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском (31) и Славянском (27) направлениях.

Почти четверть из 256 боев на фронте пришлась на два направления - карта от Генштаба

Почти четверть из 256 боев на фронте за минувшие сутки пришлась на два направления - Покровское и Славянское, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 1 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего в течение минувших суток зафиксировано 256 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 81 авиационный удар, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9801 дрон-камикадзе и совершил 3083 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 47 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, пять артиллерийских средств, один склад, шесть пунктов управления БпЛА и еще один важный объект противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло шесть боестолкновений с противником, агрессор нанес три авиаудара, сбросил пять авиабомб, совершил 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Малой Волчьей, Хатнего, Зарубинки, Шевяковки и в районе Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов, Артильного.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в районах населенных пунктов Колесниковка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки и Кившаровки.

На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Озерное, Боровая, Новоселовка, Дробышево, Диброва, Ямполь.

На Славянском направлении противник штурмовал 27 раз, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Озерное, Рай-Александровка и в районе Резниковки, Калеников.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Малиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки, в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Степановка, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Гришино, Новониколаевка, Никаноровка, Новоалександровка, Шевченко, Удачное, Котлино и в сторону Сергеевки, Белицкого.

На Александровском направлении наши защитники останавливали четыре вражеские атаки в районах населенных пунктов Поддубное, Терновое, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 23 атаки в сторону населенных пунктов Косовцево, Доброполье, Горькое, Воздвиженка, Староукраинка, Цветковое и Чаривное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

РФ за сутки потеряла 1210 военных, почти 1900 дронов и 4 системы ПВО – Генштаб01.07.26, 06:56 • 2262 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине