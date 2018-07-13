Началась продажа квартир в столичном ЖК "Итальянский квартал"

“На ул.Богатырская, 32 на территории коттеджного городка начинается строительство 14 четырехэтажных домов комфорт-класса, объединенных в общий архитектурный проект. Светлые фасадные решения комплекса гармонично впишутся в природный ландшафт, создавая чрезвычайно теплую и жизненную атмосферу, в которую захочется возвращаться каждый день”, — говорится в сообщении.

По словам директора Департамента маркетинга и продаж Татьяны Марковой, на первых этажах ЖК “Итальянский квартал” запроектированы уникальные квартиры с собственной террасой, площадь которой от 24 кв.м до 47 кв.м.

“На такой террасе можно построить полноценные площадки для досуга, отдыха, спорта и даже работы. Например, вы сможете обустроить зеленую зону для романтических вечеров, или веселых вечеринок с друзьями, или удобную зону для семейных пикников. Более того, на собственной террасе можно создать игровую зону для детей, родители меня поймут, ведь это поможет освободит жилое пространство от игрушек, а у вашего малыша будет отдельная территория своего детского мира. Место для отдыха в квартире под открытым небом — это настоящая роскошь! Также добавлю, что на территории комплекса будет построен современный детский сад, игровые и спортивные площадки”, — отметила она.

ЖК “Итальянский квартал” — это уникальный шанс совместить загородный уклад с привычным уровнем городского комфорта, это удивительное сочетание традиций и современности, простоты и изысканности. Это не просто новый комплекс в черте города — это новое качество жизни для вас и вашей семьи.