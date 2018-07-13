Почався продаж квартир у столичному ЖК "Італійський квартал"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. “Київміськбуд” оголошує початок продажу квартир у новому маловисотному житловому комплексі “Італійський квартал”, що у Оболонському районі столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
“На вул.Богатирській, 32 на території котеджного містечка починається будівництво 14 чотириповерхових будинків комфорт-класу, об’єднаних у загальний архітектурний проект. Світлі фасадні рішення комплексу гармонійно впишуться у природний ландшафт, створюючи надзвичайно теплу і життєдайну атмосферу, в яку захочеться повертатися кожен день”, — йдеться у повідомленні.
За словами директора Департаменту маркетингу та продажів Тетяни Маркової, на перших поверхах ЖК “Італійський квартал” запроектовані унікальні квартири з власною терасою, площа якої від 24 кв.м до 47 кв.м.
“На такій терасі можна спорудити повноцінні майданчики для дозвілля, відпочинку, спорту і навіть роботи. Наприклад, ви зможете облаштувати зелену зону для романтичних вечорів, або веселих вечірок із друзями, чи зручну зону для сімейних пікніків. Більше того, на власній терасі можна створити ігрову зону для дітей, батьки мене зрозуміють, адже це допоможе звільнить житловий простір від іграшок, а ваш малюк матиме окрему територію свого дитячого світу. Місце для відпочинку в квартирі під відкритим небом — це справжня розкіш! Також додам, що на території комплексу буде зведено сучасний дитячий садок, ігрові та спортивні майданчики”, — зазначила вона.
ЖК “Італійський квартал” — це унікальний шанс поєднати заміський уклад зі звичним рівнем міського комфорту, це дивовижне поєднання традицій і сучасності, простоти і вишуканості. Це не просто новий комплекс в межах міста — це нова якість життя для вас і вашої родини.