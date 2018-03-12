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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36827 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52626 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56167 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 101721 просмотра

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Актуальное
Началась встреча Гройсмана с Могерини

Началась встреча Гройсмана с Могерини

Киев  •  УНН

 • 8887 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киеве началась встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини, сообщает УНН.

"Приветствую в Доме Правительства высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини", - сообщил Гройсман.

После встречи ожидается брифинг политиков, который УНН будет транслировать в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Могерини также встретится с Президентом Украины.

В ЕС отметили, что визит представительницы происходит в важный момент для осуществления ключевых реформ, связанных с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, и может стать возможностью "восстановить долговременную приверженность Европейского Союза украинскому народу и их стремлению создать прочную Украину".

Визит также происходит за несколько дней до четвертой годовщины нелегальной аннексии Российской Федерацией Крыма и Севастополя, которую Европейский Союз не признает, поскольку он продолжает полностью поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, отметили в ЕС.

Во время пребывания в Киеве Верховный представитель также встретиться со студентами Университета Тараса Шевченко, с представителями организаций гражданского общества и сотрудниками Консультативной миссии Европейского Союза и Представительства Европейского Союза в Украине.

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