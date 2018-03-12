Началась встреча Гройсмана с Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киеве началась встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини, сообщает УНН.
"Приветствую в Доме Правительства высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини", - сообщил Гройсман.
После встречи ожидается брифинг политиков, который УНН будет транслировать в прямом эфире на своей странице в Facebook.
Могерини также встретится с Президентом Украины.
В ЕС отметили, что визит представительницы происходит в важный момент для осуществления ключевых реформ, связанных с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, и может стать возможностью "восстановить долговременную приверженность Европейского Союза украинскому народу и их стремлению создать прочную Украину".
Визит также происходит за несколько дней до четвертой годовщины нелегальной аннексии Российской Федерацией Крыма и Севастополя, которую Европейский Союз не признает, поскольку он продолжает полностью поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, отметили в ЕС.
Во время пребывания в Киеве Верховный представитель также встретиться со студентами Университета Тараса Шевченко, с представителями организаций гражданского общества и сотрудниками Консультативной миссии Европейского Союза и Представительства Европейского Союза в Украине.