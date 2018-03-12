Почалася зустріч Гройсмана з Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Києві почалася зустріч прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з високим представником ЄС із закордонних справ Федерікою Могеріні, повідомляє УНН.
“Вітаю в Будинку Уряду високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріку Могеріні”, — повідомив Гройсман.
Після зустрічі очікується брифінг політиків, який УНН транслюватиме наживо на своїй сторінці у Facebook.
Могерині також матиме зустріч з Президентом України.
У ЄС зазначили, що візит представниці надходить у важливий момент для здійснення ключових реформ, пов’язаних з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, і може стати можливістю “відновити довготривалу прихильність Європейського Союзу українському народові та їхні прагнень створити міцнішу Україну”.
Візит також відбувається за кілька днів до четвертої річниці нелегальної анексії Російської Федерації Криму та Севастополя, який Європейський Союз не визнає, оскільки він продовжує повністю підтримувати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України, зазначили в ЄС.
Під час перебування у Києві Верховний представник також має зустрітись зі студентами Університету ім.Тараса Шевченка, з представниками організацій громадянського суспільства та співробітниками Консультативної місії Європейського Союзу та Представництва Європейського Союзу в Україні.