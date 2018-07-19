Вблизи жилых домов в Ровно произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Пожар произошел в хозяйственной постройке в Ровно: огонь охватил ее крышу. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Ровенской области, передает УНН.
"В 13:22 в Службу спасения по номеру "101" поступило сообщение о пожаре в г. Ровно, ул. Набережная, возле дома №10", - говорится в сообщении.
Было установлено, что огонь полностью охватил крышу в хозяйственной постройке.
"Рядом с хозяйственной постройкой были расположены другие пристройки, существовала реальная угроза переброски пламени. Спасатели оперативно подали два водных ствола один непосредственно на тушение пожара, а другой - на защиту рядом расположенных зданий. Уже в 13:30 пожар был локализован, а в 13:54 - полностью ликвидирован. Огнем повреждено 25м.кв. покрытие хозяйственного здания", - отметили в ГСЧС.
К ликвидации пожара привлекли 10 спасателей и две единицы спецтехники ГСЧС. Специалисты сейчас устанавливают причины и размеры убытков.
Напомним, в Киеве пожар произошел в нефункционирующем здании возле остановки городской электрички "Киев - Днепровский".