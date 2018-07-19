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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40030 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102573 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124561 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132064 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169169 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153356 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141088 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 181356 просмотра

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Вблизи жилых домов в Ровно произошел пожар

Вблизи жилых домов в Ровно произошел пожар

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Пожар произошел в хозяйственной постройке в Ровно: огонь охватил ее крышу. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Ровенской области, передает УНН.

"В 13:22 в Службу спасения по номеру "101" поступило сообщение о пожаре в г. Ровно, ул. Набережная, возле дома №10", - говорится в сообщении.

Было установлено, что огонь полностью охватил крышу в хозяйственной постройке.

"Рядом с хозяйственной постройкой были расположены другие пристройки, существовала реальная угроза переброски пламени. Спасатели оперативно подали два водных ствола один непосредственно на тушение пожара, а другой - на защиту рядом расположенных зданий. Уже в 13:30 пожар был локализован, а в 13:54 - полностью ликвидирован. Огнем повреждено 25м.кв. покрытие хозяйственного здания", - отметили в ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекли 10 спасателей и две единицы спецтехники ГСЧС. Специалисты сейчас устанавливают причины и размеры убытков.

Напомним, в Киеве пожар произошел в нефункционирующем здании возле остановки городской электрички "Киев - Днепровский".

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