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Поблизу житлових будинків у Рівному сталася пожежа

Поблизу житлових будинків у Рівному сталася пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Пожежа сталася у господарчій будівлі у Рівному: вогонь охопив її дах. Про це повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС у Рівненській області, передає УНН.

"О 13:22 до Служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення про пожежу у м.Рівне, вул. Набережна, поблизу будинку №10", - йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що вогонь повністю охопив дах в господарчій будівлі.

"Поруч із господарчою будівлею було розташовано інші прибудови, існувала реальна загроза перекидання полум'я. Рятувальники оперативно подали два водних стволи один безпосередньо на гасіння пожежі, а інший - на захист поруч розташованих будівель. Вже о 13:30 пожежу було локалізовано, а о 13:54 - повністю ліквідовано. Вогнем пошкоджено 25м.кв. покриття господарчої будівлі", - зазначили у ДСНС.

До ліквідації займання залучили 10 рятувальників та дві одиниці спецтехніки ДСНС. Фахівці наразі встановлюють причини та розміри збитків.

Нагадаємо, у Києві пожежа сталася в нефункціонуючій будівлі поблизу зупинки міської електрички "Київ - Дніпровський".

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