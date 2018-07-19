Поблизу житлових будинків у Рівному сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Пожежа сталася у господарчій будівлі у Рівному: вогонь охопив її дах. Про це повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС у Рівненській області, передає УНН.
"О 13:22 до Служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення про пожежу у м.Рівне, вул. Набережна, поблизу будинку №10", - йдеться в повідомленні.
Було встановлено, що вогонь повністю охопив дах в господарчій будівлі.
"Поруч із господарчою будівлею було розташовано інші прибудови, існувала реальна загроза перекидання полум'я. Рятувальники оперативно подали два водних стволи один безпосередньо на гасіння пожежі, а інший - на захист поруч розташованих будівель. Вже о 13:30 пожежу було локалізовано, а о 13:54 - повністю ліквідовано. Вогнем пошкоджено 25м.кв. покриття господарчої будівлі", - зазначили у ДСНС.
До ліквідації займання залучили 10 рятувальників та дві одиниці спецтехніки ДСНС. Фахівці наразі встановлюють причини та розміри збитків.
Нагадаємо, у Києві пожежа сталася в нефункціонуючій будівлі поблизу зупинки міської електрички "Київ - Дніпровський".