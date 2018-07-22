Вблизи аэропорта Кабула произошел теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Вскоре после посадки самолета с вице-президентом Афганистана Абдул Рашидом Достумом на борту вблизи международного аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Взрыв произошел на пути следования колонны автомобилей в одном из которых находился Достум, спустя полчаса после посадки самолета вице-президента.
Состояние здоровья Достума прилетевшего на родину из Анкары оценивается как удовлетворительное.
Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Представитель афганских властей подтвердил, что Достум и сопровождавшие его лица не пострадали.
Напомним, по меньшей мере 7 человек погибли и еще 15 человек получили ранения из-за совершенного боевиком-смертником взрыва в афганской столице Кабуле.