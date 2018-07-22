Поблизу аеропорту Кабула стався теракт

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Незабаром після посадки літака з віце-президентом Афганістану Абдул Рашидом Достума на борту поблизу міжнародного аеропорту Кабула пролунав потужний вибух. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Вибух стався на шляху проходження колони автомобілів в одному з яких знаходився Достум, через півгодини після посадки літака віце-президента.

Стан здоров'я Достума, який прилетів на батьківщину з Анкари, оцінюється як задовільний.

Інформації про жертви і постраждалих поки не надходило.

Представник афганської влади підтвердив, що Достум і супроводжуючі його особи не постраждали.

Нагадаємо, щонайменше 7 осіб загинули і ще 15 осіб отримали поранення через скоєного бойовиком-смертником вибуху в афганській столиці Кабулі.

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